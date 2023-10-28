Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о текущем статусе взаимоотношений с УЕФА.

«Максим Митрофанов сказал, что мы бы хотели остаться в УЕФА. И я бы хотел остаться. В моем понимании УЕФА — это сложная организация, в которой есть разные люди с разным отношением к российскому футболу и РФС в частности. Кто-то хочет искренне помочь, а кто-то совершенно этого не желает. Если формулировать текущий статус отношений РФС и УЕФА, то можно сказать — в диалоге. К чему этот диалог приведет, на какой он стадии — я не знаю», — сказал Соловьев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к международным соревнованиям сборных России до 17 лет. 10 октября организация сообщила об отмене своего решения.

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