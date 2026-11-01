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FIS отказывается давать нейтральный статус лыжнику Александру Большунову

РИА Новости: FIS отказывается давать нейтральный статус Большунову

Алина Савинова

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не хочет предоставлять нейтральный статус россиянину Александру Большунову, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 29-летнему лыжнику предложили подождать до следующего сезона, несмотря на то, что он уволился из ЦСКА.

В декабре 2025 года комиссия FIS отклонила заявку Большунова на нейтральный статус, не назвав причин. В сентябре в FIS заявили, что спортсмен будет подвергнут повторной проверке в случае подачи новой заявки.

22 сентября Международная федерация лыжных видов спорта утвердила процедуру подачи заявок на получение нейтрального статуса и изменила критерии допуска, убрав положение, запрещавшее предоставлять его числящимся в аффилированных структурах вооруженных сил или органов безопасности атлетам.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.

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Источник: РИА Новости
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Александр Большунов
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