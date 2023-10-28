«Пари НН» сыграет с «Сочи» в чемпионате России 29 октября

«Пари Нижний Новгород» примет «Сочи» в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 12 туров «Пари НН» набрали 17 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинский клуб с 9 баллами располагается на 16-й строчке.

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