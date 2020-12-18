Соломатин: «Райкович — не защитник, а труп»
Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» подвел итоги первой половины чемпионата.
— Хоть за что-то Николича похвалить можно?
— Разве что за две ничьи с «Атлетико». Ну и с «Баварией» дома неплохо смотрелись, в обороне не отсиживались. Весной многие поражались — за какие заслуги Николича позвали в «Локомотив»? Чем он лучше Семина? Если руководителям клуба так уж насолил Юрий Палыч, что решили его убрать, взяли бы действительно квалифицированного специалиста, а не загадочного серба из венгерского «Фехервара». Кто-нибудь может объяснить, зачем Николич настоял на приобретении Райковича? Это же не защитник, а труп! Ошибки в каждом матче!
— Кстати, Илья Геркус считает, что Райкович — худший защитник лиги на данный момент. А человека, который его привез, надо сразу увольнять.
— Согласен по всем пунктам. Трансферная политика «Локомотива» вообще вызывает вопросы. Если Зе Луиш атаку усилил, то остальные новички никак себя не проявили.
(Александр Кружков)
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