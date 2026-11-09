Солари: «Месси в «Спартаке» — это была бы моя мечта»

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари после победы над «Акроном» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата России рассказал, кого из футболистов сборной Аргентины хотел бы видеть в составе «красно-белых».

«Кого из футболистов сборной Аргентины подписал бы в «Спартак»? Месси, конечно! Если бы он играл с нами, это была бы моя мечта», — приводит слова Солари Metaratings.ru.

В 14 матчах РПЛ Солари забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

39-летний Месси выступает в МЛС за «Интер Майами» с лета 2023 года, а в октябре 2025-го продлил соглашение с американским клубом до конца 2028 года. На счету форварда восемь «Золотых мячей» и титул чемпиона мира 2022 года.