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Солари: «Месси в «Спартаке» — это была бы моя мечта»

Алексей Михайлов

Аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари после победы над «Акроном» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата России рассказал, кого из футболистов сборной Аргентины хотел бы видеть в составе «красно-белых».

«Кого из футболистов сборной Аргентины подписал бы в «Спартак»? Месси, конечно! Если бы он играл с нами, это была бы моя мечта», — приводит слова Солари Metaratings.ru.

В 14 матчах РПЛ Солари забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

39-летний Месси выступает в МЛС за «Интер Майами» с лета 2023 года, а в октябре 2025-го продлил соглашение с американским клубом до конца 2028 года. На счету форварда восемь «Золотых мячей» и титул чемпиона мира 2022 года.

Источник: Metaratings
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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