Семин считает, что Глушенкову не хватает стабильности: «Уже 27 лет, а фактически ничего большого он еще не сделал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

«Давайте подождем, как он закончит сезон. Мы говорили раньше, что Глушенков молодой. А сколько времени прошло? Ему уже 27 лет, а фактически ничего большого он еще не сделал. Глушенкову нужно быть ответственным перед самим собой в первую очередь. У нас есть примеры: Сафонов, Батраков. Также можно вспомнить Кварацхелию, который играл в нашей лиге. Это образец того, как нужно двигаться вперед. Глушенков хорош отрезками, а по сезону если смотреть — Кордоба лучший. Нужно держать стабильность», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2026/27 Глушенков провел 15 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.