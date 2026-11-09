Гаврилов раскритиковал Максименко: «Ты можешь сделать выводы, Саша? Надо голову подключать»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о действиях голкипера красно-белых Александра Максименко, который был удален в матче против «Акрона» (2:1) в 14-м туре РПЛ.

«Он не оценивает последствия своих действий. Ты можешь выводы сделать, Саша? Не делай таких вещей. Надо голову подключать», — сказал Гаврилов «СЭ».

Максименко получил вторую красную карточку в сезоне-2026/27. Впервые в нынешнем чемпионате вратаря удалили в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), на 24-й минуте встречи он вышел из штрафной и сбил с ног полузащитника самарцев Амара Рахмановича.