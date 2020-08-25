«Сочи» в концовке матча вырвал победу у «Тамбова» и вышел на второе место

В матче-открытии 5-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» благодаря голу Кристиана Нобоа победил на выезде «Тамбов» (1:0).

На второй компенсированной минуте ко второму тайму прошла передача с левого фланга на дальний угол вратарской «Тамбова», Рыжиков не успел перехватить, и Нобоа с нескольких метров переправил мяч в сетку.

В перерыве матча в составе сочинцев дебютировал Ивелин Попов, который перешел из «Ростова», однако результативными действиями отметится не сумел.

После этого матча подопечные Владимира Федотова набрали 11 очков и вышли на второе место в турнирной таблице, обойдя «Спартак». «Тамбов» с тремя очками продолжает занимать 14-е место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Тамбов» — «Сочи» — 0:1 (0:0)

Гол: Нобоа, 90+2.

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили, Чичерин, Рыбин, Каплиенко (Килин, 46), Грицаенко, Костюков (Шляков, 78), Чуперка (Карасев, 60), Обухов (Панченко, 46), Карапетян (Онугха, 68).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика (Набиуллин, 82), Мевля (Руденко, 82), Маммана, Бурмистров, Жоаузинью, Нобоа (Новосельцев, 90+6), А.Заболотный (Попов, 46. Миладинович, 72).

Предупреждения: Маргасов, 62. Онугха, 79.

Судьи: Матюнин (Москва). Демешко (Химки), Богач (Люберцы).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Шаламберидзе (Москва).

25 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».