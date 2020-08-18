В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» принимает «Рубин».

В концовке первого тайма счету открыл защитник хозяев Миха Мевля. Во второй половине положение выровнял нападающий казанцев Иван Игнатьев, который реализовал пенальти. Вскоре полузащитник Денис Макаров вывел казанцев уже вперед. Однако в концовке второго тайма хавбек сочинцев Кристиан Нобоа отменно исполнил штрафной и вновь сравнял счет.

Уже в добавленное ко второму тайму время победу хозяевам принес гол защитника Ивана Миладиновича.

44-я минута: гол Мевли

? Миха Мевля открывает счет своим голам в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.



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68-я минута: гол Игнатьева

76-я минута: гол Макарова

85-я минута: гол Нобоа

90-я минута: гол Миладиновича