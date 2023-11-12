Видеотрансляция матча РПЛ «Сочи» — «Рубин» начнется в 18.55 на «Матч Премьер» 12 ноября

«Сочи» дома на стадионе «Фишт» проведет матч 15-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином» 12 ноября. Встреча пройдет в городе Сочи. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — «Рубин» будут доступны в матч-центре «СЭ». Телеканал «Матч Премьер» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Сочи» — «Рубин». Начало — в 18.55 мск.

Сочинцы, которых тренирует Александр Точилин, с 10 баллами располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова занимает девятое место с 19 очками.

В последний раз команды играли друг с другом 30 апреля 2022 года. Тогда «Сочи» разгромил «Рубин» (6:0) в 27-м туре РПЛ.

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