Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор получил красную карточку в матче 15-го тура против «Сочи».

На 61-й минуте датчанин нарушил правила и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече. Отметим, что Абильдгор также забил гол в ворота сочинцев в первом тайме.

Напомним, что на 59-й минуте защитник «Сочи» Игорь Юрганов был удален за фол последней надежды.