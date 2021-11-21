«Сочи» — «Рубин»: Абильдгор получил красную карточку через 2 минуты после удаления у сочинцев
20:54
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор получил красную карточку в матче 15-го тура против «Сочи».
На 61-й минуте датчанин нарушил правила и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече. Отметим, что Абильдгор также забил гол в ворота сочинцев в первом тайме.
Напомним, что на 59-й минуте защитник «Сочи» Игорь Юрганов был удален за фол последней надежды.
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