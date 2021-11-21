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«Сочи» — «Рубин»: Абильдгор получил красную карточку через 2 минуты после удаления у сочинцев

20:54

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор получил красную карточку в матче 15-го тура против «Сочи».

На 61-й минуте датчанин нарушил правила и получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече. Отметим, что Абильдгор также забил гол в ворота сочинцев в первом тайме.

Напомним, что на 59-й минуте защитник «Сочи» Игорь Юрганов был удален за фол последней надежды.

Сочи — Рубин

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры