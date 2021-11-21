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Карпин рассказал, о чем говорил с Галицким на матче «Краснодар» — «Спартак»

21:06
Сергей Галицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Галицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чем говорил с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким на матче «быков» со «Спартаком» (2:1).

— С кем-то разговаривали из РФС? Вы еще и встречались с Галицким.

— С Сергеем Николаевичем разговаривали про футбол, футболистов, тренировочный процесс... Не про сборную. В РФС разговаривал с Алаевым. Говорили о том, что надо думать о стыках.

— Он спросил про то, что вы сомневаетесь?

— Он сказал: Георгич, что это было? Сказал, что все, проехали. Как я себя оцениваю как тренера? Обыкновенный, ничего особенного. Почему тогда меня выбрали? Это вопрос не ко мне. Я себя не спрашивал, почему я. Может быть, больше было некого.

Вчера, 20 ноября Карпин посетил игру «Краснодара» со «Спартаком», перед началом которой поговорил с Галицким.

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры