Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чем говорил с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким на матче «быков» со «Спартаком» (2:1).

— С кем-то разговаривали из РФС? Вы еще и встречались с Галицким.

— С Сергеем Николаевичем разговаривали про футбол, футболистов, тренировочный процесс... Не про сборную. В РФС разговаривал с Алаевым. Говорили о том, что надо думать о стыках.

— Он спросил про то, что вы сомневаетесь?

— Он сказал: Георгич, что это было? Сказал, что все, проехали. Как я себя оцениваю как тренера? Обыкновенный, ничего особенного. Почему тогда меня выбрали? Это вопрос не ко мне. Я себя не спрашивал, почему я. Может быть, больше было некого.

Вчера, 20 ноября Карпин посетил игру «Краснодара» со «Спартаком», перед началом которой поговорил с Галицким.