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Сегодня, 20:00

«Сочи» — «Ростов»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Сочи» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 19 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 19 августа, «Сочи» сыграет с «Ростовом» в рамках чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» (Адлер). Стартовый свисток прозвучит — в 20.00 по московскому времени.

Прямой эфир игры покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.55 по московскому времени. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки в сервисе Кинопоиск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре.

В последних пяти очных встречах южане отмечали победу трижды (1:0, 1:0, 3:2). Еще две игры завершились вничью — 2:2, 0:0.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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