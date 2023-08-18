В субботу, 19 августа, «Сочи» сыграет с «Ростовом» в рамках чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» (Адлер). Стартовый свисток прозвучит — в 20.00 по московскому времени.

Прямой эфир игры покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 19.55 по московскому времени. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки в сервисе Кинопоиск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре.

В последних пяти очных встречах южане отмечали победу трижды (1:0, 1:0, 3:2). Еще две игры завершились вничью — 2:2, 0:0.