В воскресенье, 4 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне сочинцы разгромили соперника со счетом 10:1, так как из-за коронавируса «Ростов» смог выставить на матч только юниорский состав. В первом клубе команда Валерия Карпина была сильнее 2:0.

Следить за матчем «Сочи» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Ростов»