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«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ, у Крамарича дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 4:0.
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» дома крупно обыграл «Ростов» в матче 5-го тура РПЛ-2023/24 — 4:0.

Счет в игре на 16-й минуте открыл полузащитник сочинцев Мартин Крамарич. На 28-й минуте нападающий Лука Джорджевич удвоил преимущество «Сочи».

Во втором тайме игроки хозяев довели счет до разгромного: на 69-й минуте Крамарич оформил дубль, а на 77-й минуте отличился Юрий Медведев.

«Сочи» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и с 6 очками занимает девятое место. «Ростов» находится на восьмой строчке (7 баллов).

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Ростов
Лука Джорджевич
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
Мартин Крамарич
4
15
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2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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