«Сочи» — «Ростов»: видео голов

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«Сочи» дома обыгрывает «Ростов» в матче 5-го тура чемпионата России — 2:0.

Счет на 16-й минуте открыл Мартин Крамарич. Для словенца это второй гол в лиге.

На 28-й минуте Лука Джорджевич забил второй гол в матче.

16-я минута: Мартин Крамарич — 1:0

28-я минута: Лука Джорджевич — 2:0