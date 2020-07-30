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«Сочи» разорвал контракт с Лагатором, Шакуро ушел в аренду в «Иртыш»

23:20
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«Сочи» объявил о расторжении контракта с полузащитником Душаном Лагатором. Договор игрока с клубом разорван по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

За два сезона Лагатор провел в составе сочинцев 47 матчей. В минувшем сезоне он выходил на на поле в 13 играх РПЛ и забил 1 гол.

Тем временем, защитник Павел Шакуро отправился из «Сочи» в аренду в омский «Иртыш».

23-летний Шакуро перебрался в «Сочи» прошлым летом из «Тюмени».

В минувшем сезоне РПЛ футболист дважды появлялся на поле в составе сочинцев, приняв участие также и в одной кубковой встрече.

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