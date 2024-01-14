«Сочи» расторг контракт с Иваном Игнатьевым

Пресс-служба «Сочи» объявила об уходе форварда Ивана Игнатьева.

Контракт с 25-летним нападающим расторгнут по соглашению сторон.

Игнатьев выступал за сочинцев с лета прошлого года. Он провел за команду 18 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее «Сочи» 14 января объявил о расторжении контракта с другим форвардом Георгием Мелкадзе.