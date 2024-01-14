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Гаджиев: «Юран не прячет свое лицо. Куда бы не пришел, неплохо работал»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о том, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран узнал об уходе из клуба форварда Эдгара Севикяна из средств массовой информации.

«Это во многом зависит от взаимоотношения людей и от воспитания. Конечно, это некорректно. Он Юрана не поставил в известность, но он же не мог просто так поехать. Клуб его должен отпустить, клуб же знал об этом, должен был предупредить Юрана. Не могу сказать, что у него плохие отношения с игроками, куда бы он ни пришел, он относительно неплохо работал и достигал результата. Есть люди, которые говорят более резко и категорично, но зато всегда открыто. Юран не прячет свое лицо, он открыт», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что Севикян близок к переходу в «Ференцварош». По сведениям источника, ради этого трансфера отец 22-летнего футболиста вложил 300 тысяч евро.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-yuran-ne-pryachet-svoyo-lico-on-otkryt-kuda-by-ne-prishel-neplokho-rabotal-323866/
Сергей Юран
Футбол
Гаджи Гаджиев
Эдгар Севикян
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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