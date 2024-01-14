Гаджиев: «Юран не прячет свое лицо. Куда бы не пришел, неплохо работал»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о том, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран узнал об уходе из клуба форварда Эдгара Севикяна из средств массовой информации.

«Это во многом зависит от взаимоотношения людей и от воспитания. Конечно, это некорректно. Он Юрана не поставил в известность, но он же не мог просто так поехать. Клуб его должен отпустить, клуб же знал об этом, должен был предупредить Юрана. Не могу сказать, что у него плохие отношения с игроками, куда бы он ни пришел, он относительно неплохо работал и достигал результата. Есть люди, которые говорят более резко и категорично, но зато всегда открыто. Юран не прячет свое лицо, он открыт», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о том, что Севикян близок к переходу в «Ференцварош». По сведениям источника, ради этого трансфера отец 22-летнего футболиста вложил 300 тысяч евро.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов.