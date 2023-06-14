«Сочи» подписал защитника «Краснодара» Литвинова

«Сочи» объявил о трансфере защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова.

Срок контракта 22-летнего россиянина с сочинцами не уточняется. Согласно условиям сделки, у «Краснодара» есть право обратного выкупа футболиста.

Литвинов — воспитанник академии «Краснодара». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 26 матчах за основную команду «быков».