Алиханов: «Игнашевич за полтора года сделал невозможное с «Балтикой»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил работу Сергея Игнашевича на посту главного тренера «Балтики».

«Игнашевич сделал за полтора года невозможное. 30 матчей без поражений. Понятно, и ребята из спортивного менеджмента молоды, и те игроки, которые пришли в начале сезона, стали лучшими в лиге. Гедеон Гузина — лучший бомбардир первой лиги. Но, как говорит Сергей Николаевич, им всем есть куда расти», — приводит «РБ Спорт» слова Алиханова.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.