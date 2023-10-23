«Сочи» подписал эквадорского форварда Кабесу

«Сочи» подписал эквадорского нападающего Алехандро Кабесу.

На официальном сайте РПЛ появился профиль футболиста, игрок был внесен в заявку сочинцев в понедельник, 23 октября.

По данным портала Transfermarkt.com, форвард подписал контракт с российским клубом до конца июня 2025 года.

Предыдущей командой Кабесы был «Эмелек», в 2023 году футболист забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за эквадорский клуб.

С сентября 2023 года Кабеса являлся свободным агентом.