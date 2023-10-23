«Сочи» подписал эквадорского форварда Кабесу
«Сочи» подписал эквадорского нападающего Алехандро Кабесу.
На официальном сайте РПЛ появился профиль футболиста, игрок был внесен в заявку сочинцев в понедельник, 23 октября.
По данным портала Transfermarkt.com, форвард подписал контракт с российским клубом до конца июня 2025 года.
Предыдущей командой Кабесы был «Эмелек», в 2023 году футболист забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за эквадорский клуб.
С сентября 2023 года Кабеса являлся свободным агентом.
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|
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|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
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|
5
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|12
|5
|5
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|20
|
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|
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|5
|2
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|
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|4
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|
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|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
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|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
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|13-19
|9
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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