Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:27

Гендиректор «Пари НН» — о матче со «Спартаком»: «Много вопросов к судьям, но решили не подавать в ЭСК»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клуб не планирует обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

После игры главный тренер нижегородцев Сергей Юран раскритиковал судейство и усомнился в справедливости удаления защитника Кирилла Гоцука в конце встречи.

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне. Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 17 очками идет на 8-й позиции.

В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородская команда дома встретится с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
7
Читайте также
Источник сообщил, что Тонали готов признать вину в игре на ставках
«Нефтехимик» представил новую форму с обновленным логотипом
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Зиньковский назвал вбросами информацию о конфликте Соболева с Абаскалем
«Спартак» и «Зенит»: схожие победы над главными открытиями сезона. Когда им надо, они включаются!
КДК РФС рассмотрит поздний выход «Локомотива» из раздевалки перед матчем с «Динамо»
Ерохин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
«Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева
Зиньковский: «Не удивило, что Соболев не вышел в стартовом составе. У нас нет незаменимых игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» подписал эквадорского форварда Кабесу

Трошечкин считает, что его шансы на попадание в сборную близки к нулю
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости