Гендиректор «Пари НН» — о матче со «Спартаком»: «Много вопросов к судьям, но решили не подавать в ЭСК»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что клуб не планирует обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

После игры главный тренер нижегородцев Сергей Юран раскритиковал судейство и усомнился в справедливости удаления защитника Кирилла Гоцука в конце встречи.

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне. Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову. Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 17 очками идет на 8-й позиции.

В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородская команда дома встретится с «Сочи».