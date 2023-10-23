Алдонин назвал причины нестабильной игры ЦСКА в первой трети сезона

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о состоянии армейцев и назвал причины нестабильной игры красно-синих в первой трети сезона.

«ЦСКА очень нестабилен в этом сезоне. То команда выдает хорошие матчи, то провальные. Главное, что нет равнодушных, это видно. Безусловно, не все получается и место, которое занимает команда, не приносит позитива. Работать армейцам предстоит еще много. Но тем не менее, до третьего места всего лишь три очка, «Зенит» уже три раза проиграл. Поэтому необходимо бороться и включаться на максимум. Поднимется ли ЦСКА стройку призеров РПЛ? Зависит от многих факторов — здоровье футболистов, например. Кто мог подумать, что в таком микроэпизоде Мухин получит такую серьезную травму. Идет ли нестабильность в ЦСКА из-за большого количества травмированных футболистов? Травма травме рознь. Бывает причиной механика, а бывает — физическое состояние футболистов, нельзя все в одну кучу смешивать. Безусловно, травмы лидеров влияют на качество футбола команды», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

После 12 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).