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Сегодня, 14:04

Алдонин назвал причины нестабильной игры ЦСКА в первой трети сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о состоянии армейцев и назвал причины нестабильной игры красно-синих в первой трети сезона.

«ЦСКА очень нестабилен в этом сезоне. То команда выдает хорошие матчи, то провальные. Главное, что нет равнодушных, это видно. Безусловно, не все получается и место, которое занимает команда, не приносит позитива. Работать армейцам предстоит еще много. Но тем не менее, до третьего места всего лишь три очка, «Зенит» уже три раза проиграл. Поэтому необходимо бороться и включаться на максимум. Поднимется ли ЦСКА стройку призеров РПЛ? Зависит от многих факторов — здоровье футболистов, например. Кто мог подумать, что в таком микроэпизоде Мухин получит такую серьезную травму. Идет ли нестабильность в ЦСКА из-за большого количества травмированных футболистов? Травма травме рознь. Бывает причиной механика, а бывает — физическое состояние футболистов, нельзя все в одну кучу смешивать. Безусловно, травмы лидеров влияют на качество футбола команды», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

После 12 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-v-cska-net-ravnodushnykh-no-rabotat-armeicam-predstoit-eshyo-mnogo-297954/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Бабич верит, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне

«Сочи» подписал эквадорского форварда Кабесу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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