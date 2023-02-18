Агент Захаряна опроверг появившуюся информацию о возможной зарплате игрока в «Галатасарае»
Агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на названную в СМИ возможную зарплату игрока в случае его перехода в «Галатасарай».
«Нам ничего неизвестно о якобы желании Захаряна зарабатывать 2-2,5 миллиона евро в «Галатасарае», — сказал Андреев «СЭ».
Ранее об этом сообщил журналист Якуп Чинар в своем твиттере. Источник также рассказал, что Динамо" требует у «Галатасарая» выплаты отступных, прописанных в контракте Арсена Захаряна в размере 15 миллионов евро.
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