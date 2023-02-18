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Сегодня, 19:26

Агент Захаряна опроверг появившуюся информацию о возможной зарплате игрока в «Галатасарае»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на названную в СМИ возможную зарплату игрока в случае его перехода в «Галатасарай».

«Нам ничего неизвестно о якобы желании Захаряна зарабатывать 2-2,5 миллиона евро в «Галатасарае», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее об этом сообщил журналист Якуп Чинар в своем твиттере. Источник также рассказал, что Динамо" требует у «Галатасарая» выплаты отступных, прописанных в контракте Арсена Захаряна в размере 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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 - : -
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