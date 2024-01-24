Семак прокомментировал победу «Зенита» над командой «Чонбук Моторс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу над клубом из Южной Кореи «Чонбук Моторс» — 5:1.

«Игра достаточно интенсивной получилась, особенно в первом тайме, когда счет был равный. Во втором у нас было достаточно комфортное преимущество, хорошо контролировали мяч, и сопернику пришлось гораздо сложнее. Мы хорошо выходили из-под прессинга, немножко побыстрее стала работать с мячом та группа, которая играла во втором тайме», — цитирует Семака пресс-служба команды.

У победителей во втором матче подряд забил новичок команды 17-летний Педро, также отличились Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.

В следующем матче на сборе в ОАЭ «Зенит» 27 января сыграет с «Уралом».