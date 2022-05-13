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«Сочи» — «Нижний Новгород»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Сочи» — «Нижний Новгород».
Фото ФК «Нижний Новгород».

«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. На 47-й минуте игры нападающий нижегородской команды Ричи Эннин получил красную карточку.

«Сочи» набрал 53 очка, поднялся на второе место в турнирной таблице и обеспечил себе первые в истории медали РПЛ.

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