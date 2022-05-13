«Сочи» — «Нижний Новгород»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

«Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. На 47-й минуте игры нападающий нижегородской команды Ричи Эннин получил красную карточку.