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«Сочи» — «Локомотив»: Антон Миранчук забил сразу после выхода на замену

20:25
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук забил гол во втором тайме матче с «Сочи». Он сократил отставание в счете — 1:2.

Миранчук появился на поле, выйдя на замену. Он отличился чуть ли не первым своим касанием.

Сочи — Локомотив

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