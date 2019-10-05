«Сочи» — «Крылья Советов»: Соболев забил два мяча
«Крылья Советов» обыгрывают «Сочи» в матче 12-го тура премьер-лиги. Дублем в составе самарцев отметился форвард Александр Соболев. Он же не смог реализовать пенальти, назначенный на 62-й минуте.
? Девятый мяч Александра Соболева в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
? #СочиКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/KtuukqTfAz
? Нереализованный пенальти Александра Соболева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
? #СочиКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/DJiVFcN1GW
? Александр Соболев не реализовал пенальти, но уже через 8 минут забил с игры, снова с передачи Зиньковского.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
? #СочиКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/REVrexPwqB
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