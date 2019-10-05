Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев оформил дубль в матче 12-го тура российской премьер-лиги с «Сочи».

На 69-й минуте встречи Антон Зиньковский выкатил мяч Соболеву, и тот с 10 метров отправил мяч под левую штангу ворот Сослана Джанаева.

Для 22-летнего форварда это10-й гол в текущем сезоне РПЛ. Он обогнал ранее лидировавшего в гонке бомбардиров нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова.

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