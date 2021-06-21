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«Сочи» уступил «Краснодару-2» в товарищеском матче

20:02
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В товарищеском матче «Сочи» проиграл «Краснодару-2» (2:3).

В составе хозяев дубль сделал Марко Дуганджич. У гостей дублем отметился Никита Сергеев.

Товарищеский матч

«Сочи» — «Краснодар-2» — 2:3 (2:3)

Голы: Дуганджич, 29 (1:0). Сергеев, 31 (1:1). Дуганджич, 35 (2:1). Сергеев, 42 (2:2). Манелов, 44 (2:3).

Судья: Кукуян (Сочи).

21 июня. Сочи. Стадион «Фишт».

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