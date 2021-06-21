«Сочи» уступил «Краснодару-2» в товарищеском матче
20:02
В товарищеском матче «Сочи» проиграл «Краснодару-2» (2:3).
В составе хозяев дубль сделал Марко Дуганджич. У гостей дублем отметился Никита Сергеев.
Товарищеский матч
«Сочи» — «Краснодар-2» — 2:3 (2:3)
Голы: Дуганджич, 29 (1:0). Сергеев, 31 (1:1). Дуганджич, 35 (2:1). Сергеев, 42 (2:2). Манелов, 44 (2:3).
Судья: Кукуян (Сочи).
21 июня. Сочи. Стадион «Фишт».
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