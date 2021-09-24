«Сочи» и «Краснодар» сыграли вничью в молодежном первенстве
«Краснодар» не смог обыграть «Сочи» (1:1) в домашнем матче 10-го тура молодежного первенства.
«Сочи», набрав 19 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице молодежного первенства. У «Краснодара» 17 баллов и 6-я позиция.
М-Лига
10-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 1:1 (1:0)
Голы: Попов, 42 (1:0). Федоренко, 90+1 (1:1).
Судья: Довбня (Симферополь).
24 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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