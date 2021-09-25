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Жирков готов поиграть еще год

06:18
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Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» признался, что пока не планирует завершать карьеру.

Юрий Жирков.Юрий Жирков будет выступать за «Аминьево» в ЛФЛ

— Как сейчас оцените ваше состояние?

— Сейчас с ногой уже все практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал. Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается). В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька и все будет нормально.

— То есть карьеру не заканчиваете?

— Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения — рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.

— Вы имеете в виду этот сезон или календарный год от зимы до зимы?

— Это пока непонятно — как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1410520_Noga_prakticheski_zdorova_Gotov_rassmatrivat_predlozhenija__jeshhe_god_khochu_poigrat_Jurij_Zhirkov_dal_intervju_Match_TV

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Евгений Козинов все материалы автора

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