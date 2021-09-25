Жирков готов поиграть еще год
Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» признался, что пока не планирует завершать карьеру.
— Как сейчас оцените ваше состояние?
— Сейчас с ногой уже все практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал. Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается). В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька и все будет нормально.
— То есть карьеру не заканчиваете?
— Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения — рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.
— Вы имеете в виду этот сезон или календарный год от зимы до зимы?
— Это пока непонятно — как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1410520_Noga_prakticheski_zdorova_Gotov_rassmatrivat_predlozhenija__jeshhe_god_khochu_poigrat_Jurij_Zhirkov_dal_intervju_Match_TV
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