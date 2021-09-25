Жирков готов поиграть еще год

Экс-защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков в интервью «Матч ТВ» признался, что пока не планирует завершать карьеру.

— Как сейчас оцените ваше состояние?

— Сейчас с ногой уже все практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. Сергей Игнашевич его устраивал. Сыграл за любителей и за команду девушек (улыбается). В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что еще неделька и все будет нормально.

— То есть карьеру не заканчиваете?

— Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения — рассмотрю, и, в принципе, год еще можно поиграть.

— Вы имеете в виду этот сезон или календарный год от зимы до зимы?

— Это пока непонятно — как пойдет (улыбается). Пока нет предложений, о чем-то таком рано говорить.