Канчельскис предположил отставку Руя Витории после матча с «Уфой»
Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» и «Уфы» в рамках девятого тура Тинькофф-РПЛ.
«Я думаю, сейчас без исключения каждая команда по-особенному настраивается на «Спартак», тем более «Уфе» нужно набирать очки, они находятся внизу турнирной таблицы. Для «Спартака» эта игра будет прежде всего тяжела психологически, но команда по индивидуальному мастерству выше. Произойти может все что угодно. Но если игра для клуба сложится неудачно, то совет директоров, возможно, поменяет тренера», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Прошлый матч «Спартак» в гостях проиграл ЦСКА с минимальным счетом.
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