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Сегодня, 17:34

Петрушин оценил игру «Динамо» против «Ростова»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на поражение команды в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

— «Динамо» уже который год плохо проводит весну. Видимо, надо что-то менять в зимней подготовке.

— Как можете охарактеризовать игру команды в первом тайме?

— Вчерашний первый тайм — это что-то. Тихий ужас. «Ростов» вообще мог шесть забивать в первом тайме. Счастье, что все не залетело. Средняя линия вообще не оборонялась.

— Корректно спихивать такой результат на перерыв на матчи сборных?

— Нет. Все в одинаковых условиях. Тем более из команды немногие уехали в национальные команды. Личка же знал об этом перерыве, — цитирует Петрушина «Евро.Футбол.Ру».

«Динамо» с 38 очками сохраняет третью позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (30 баллов) на данный момент идет на восьмом месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005604264_petrushin_pervyiy_taym_dinamo_-_tihiy_ujas_mogli_shest_propustit
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1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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