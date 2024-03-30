Петрушин оценил игру «Динамо» против «Ростова»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на поражение команды в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

— «Динамо» уже который год плохо проводит весну. Видимо, надо что-то менять в зимней подготовке.

— Как можете охарактеризовать игру команды в первом тайме?

— Вчерашний первый тайм — это что-то. Тихий ужас. «Ростов» вообще мог шесть забивать в первом тайме. Счастье, что все не залетело. Средняя линия вообще не оборонялась.

— Корректно спихивать такой результат на перерыв на матчи сборных?

— Нет. Все в одинаковых условиях. Тем более из команды немногие уехали в национальные команды. Личка же знал об этом перерыве, — цитирует Петрушина «Евро.Футбол.Ру».