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Сегодня, 16:50

«Сочи» — ЦСКА: Чистяков забил гол в свои ворота

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков забил гол в свои ворота в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА — 0:1. Встреча проходит в Сочи.

Футболист забил мяч в свои ворота на 15-й минуте после удара форварда армейцев Виктора Давилы.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
2
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
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 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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