«Сочи» — ЦСКА: Чистяков забил гол в свои ворота

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков забил гол в свои ворота в матче 22-го тура РПЛ с ЦСКА — 0:1. Встреча проходит в Сочи.

Футболист забил мяч в свои ворота на 15-й минуте после удара форварда армейцев Виктора Давилы.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.