«Сочи» — «Ахмат»: Нобоа с пенальти открыл счет в матче

«Сочи» открыл счет в матче третьего тура «РПЛ» против «Ахмата» — 1:0.

Отличился полузащитник Кристиан Нобоа на 36-й минуте встречи, реализовав пенальти. Для 38-летнего эквадорского футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне РПЛ.