«Сочи» — «Ахмат»: Нобоа с пенальти открыл счет в матче
«Сочи» открыл счет в матче третьего тура «РПЛ» против «Ахмата» — 1:0.
Отличился полузащитник Кристиан Нобоа на 36-й минуте встречи, реализовав пенальти. Для 38-летнего эквадорского футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне РПЛ.
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Краснодар – Пари НН
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Кр. Советов – Ростов
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|5.08
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|
Рубин – Спартак
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Оренбург – Урал
|0 : 2
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ЦСКА – Локомотив
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|
Сочи – Ахмат
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Федор Чалов
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Наир Тикнизян
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Спартак
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Лукас Вера
Оренбург
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|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
|1
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|0
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|
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|1
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