«Сочи» — «Ахмат»: гол сочинцев отменен ошибочно

На 41-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» Георгий Мелкадзе удвоил счет, замкнув передачу Артема Макарчука. Второй ассистент Андрей Болотенков не зафиксировал офсайд у автора голевого паса — арбитр Артем Любимов взятие ворот засчитал.

Однако в действия судьи вмешались его видеоассистенты Павел Шадыханов и Николай Еремин. В итоге на 44-й минут гол был отменен. Каким-то образом ВАР определили, что Макарчук оказался в положении «вне игры». Стоп-кадр в этом не убеждает.

Более того, после матча «Химок» с «Нижним Новгородом», когда был ошибочно засчитан мяч подмосковной команды, менеджер ассистентов РПЛ Антон Аверьянов пояснил, что при отсутствии виртуальных офсайдных линий, которые в этом сезоне не используются в чемпионате России, видеоарбитрам дана рекомендация исправлять решение ассистента только в случае очевидных доказательств ошибки. Тут об очевидности говорить не приходится. Почему же Шадыханов так поступил?