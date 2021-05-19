Собянин прокомментировал информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о переезде «Локомотива» на стадион «Лужники» и застройку «РЖД Арены» жильем.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», — написал на своем официальном сайте Собянин.

Во вторник, 18 мая, Telegram-канал «Baza» опубликовал обращение руководства РЖД в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».