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Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Хвичи

14:40
Ринат Билялетдинов. Фото Никита Успенский, -
Ринат Билялетдинов. Фото Никита Успенский, -
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о будущем грузинского полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Трудно сказать, пора ли ему уезжать или нет. Все-таки «Рубин» попал в еврокубки. Я бы не сказал, что Хвича перерос чемпионат России. Сейчас внимание к его действиям будет совершенно другое. Защитники будут готовить ему другой прием, они знают его сильные и слабые стороны. Ему можно уехать пока есть предложения, потому что потом могут не позвать», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Также Билялетдинов считает, что Хвиче важно попасть к нужному тренеру.

«Многое зависит не от клуба, а от тренера. Хвича может приехать, сыграть пару матчей и сесть на лавку. Важно попасть к своему тренеру. Важно, чтобы доверял, способствовал прогрессу игрока, учитывал его особенности в конструкции игры. Попасть в ту схему, при которой его возможности были максимально использованы», — добавил Билялетдинов.

Ранее, 19 мая, отец 20-летнего Кварацхелии, Бадри Кварацхелия заявил, что его сын точно уйдет из казанской команды в летнее трансферное окно.

(Владимир Пушкарев)

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