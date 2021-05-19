Полузащитник «Локомотива» Мухин проходит медосмотр в ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин проходит медосмотр перед переходом в ЦСКА, сообщает Sport24.

15 мая «СЭ» сообщал, что Мухин покинет команду. Руководство «Локомотива» не смогло убедить игрока и его агентов остаться. Позже Eurostavka написала, что игрок согласовал контракт с армейцами.

19-летний хавбек в этом сезоне дебютировал не только в основной команде «Локомотива» (15 матчей), но и во взрослой сборной России.