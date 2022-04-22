Соболев назвал «Спартак» легендой российского футбола

Нападающий сборной России Александр Соболев в интервью «СЭ» назвал «Спартак» легендой российского футбола.

— Футбол в России — это...

— Спорт, как и везде. Это просто футбол, как и в других странах. Немного другого уровня, но футбол.

— «Спартак» в российском футболе — это...

— Легенда! Ну а как еще?