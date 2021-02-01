Сигурдссон назвал секретом своей выносливости «особую исландскую воду»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что ему легко даются беговые упражнения на сборах в испанском Кампоаморе.

«Бегать для меня — занятие легкое. Так было с детства, а когда я стал профессионалом, пришло понимание, что это еще и очень полезно, — цитирует официальный сайт ЦСКА Сигурдссона. — Во время предсезонки важно выполнять тяжелую работу каждый день. И как бы кто ни относился к бегу, у нас все это понимают. Мне нравятся тренировки в Кампоаморе, я с радостью выхожу на каждую из них».

На вопрос, откуда у Сигурдссона столько выносливости, он с улыбкой ответил: «Думаю, все дело в особой исландской воде, которую я пью».