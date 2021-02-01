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Сигурдссон назвал секретом своей выносливости «особую исландскую воду»

23:17
Арнор Сигурдссон. Фото ФК ЦСКА
Арнор Сигурдссон. Фото ФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что ему легко даются беговые упражнения на сборах в испанском Кампоаморе.

«Бегать для меня — занятие легкое. Так было с детства, а когда я стал профессионалом, пришло понимание, что это еще и очень полезно, — цитирует официальный сайт ЦСКА Сигурдссона. — Во время предсезонки важно выполнять тяжелую работу каждый день. И как бы кто ни относился к бегу, у нас все это понимают. Мне нравятся тренировки в Кампоаморе, я с радостью выхожу на каждую из них».

На вопрос, откуда у Сигурдссона столько выносливости, он с улыбкой ответил: «Думаю, все дело в особой исландской воде, которую я пью».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/arnor-sigurdsson-sekret-moey-vynoslivosti-islandskaya-voda/

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