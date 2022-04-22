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Соболев рассказал о командном собрании «Спартака» после разрешения ФИФА покидать РПЛ: «Попросили не скрываться, а сообщить сразу, кто хочет уехать»

Соболев рассказал о командном собрании «Спартака» после разрешения ФИФА покидать РПЛ
Антон Иванов
,  
Артем Калинин
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о командной встрече красно-белых после разрешения ФИФА футболистам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.

— Расскажу, как все было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе. Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально, — сказал Соболев.

— Собрал команду для этого разговора Георгий Джикия?

— Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан и Лукас предупредили о своем уходе.

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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Соболев поставил команде отрицательную оценку за рестарт чемпионата
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
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 - : -
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