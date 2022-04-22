Соболев рассказал о командном собрании «Спартака» после разрешения ФИФА покидать РПЛ: «Попросили не скрываться, а сообщить сразу, кто хочет уехать»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о командной встрече красно-белых после разрешения ФИФА футболистам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке.

— Расскажу, как все было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе. Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально, — сказал Соболев.

— Собрал команду для этого разговора Георгий Джикия?

— Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан и Лукас предупредили о своем уходе.