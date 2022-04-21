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Черевченко и другие экс-тренеры «Химок» обратились в РФС из-за долгов по трудовым договорам с клубом

Бывшие тренеры «Химок» обратились в РФС из-за долгов по трудовым договорам
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко и его помощники обратились в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за невыплаты задолженностей по трудовым договорам, информирует ТАСС.

В палату по разрешению споров подали заявления в отношении ФК «Химки» Игорь Черевченко, Валерий Климов, Игорь Семшов и Михаил Соловей. Заседание палаты планируется на следующей неделе.

«Химки» объявили о расторжении контракта с Черевченко и его помощниками по обоюдному согласию сторон 22 февраля.

Ранее в «Химках» в интервью «СЭ» заявили об отсутствии проблем с выплатами компенсации Черевченко при расторжении контракта.

Источник: https://tass.ru/sport/14443379
Игорь Семшов
Игорь Черевченко
ФК Химки
Валерий Климов
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