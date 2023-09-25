Алдонин назвал причины проблем ЦСКА в обороне

Бывший полузащитник ЦСКА и капитан сборной России Евгений Алдонин оценил игру команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Очевидно, что линия обороны всегда является основополагающей для любой команды, никто из главных тренеров не хочет вынуждено ее перетасовывать. Федотов столкнулся с непростой ситуацией, когда защитники получают травмы или зарабатывают дисквалификации. Этим и объясняются ошибки при оборонительных действиях. Положительным моментом в матче можно назвать проявление характера от футболистов ЦСКА, они не выключились из борьбы в столь сложной игре и добыли важное очко в свою копилку. На мой взгляд, хоть дела у армейцев сейчас идут неважно, обвинять наставника команды не стоит. Все еще поправимо, футболисты слушают тренера и не допускают в своем отношении откровенного безволия», — приводит слова Алдонина RT.

В матче 9-го тура РПЛ ЦСКА сыграл с «Ростовом» (3:3).

ЦСКА с 13 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре чемпионата России армейцы примут «Балтику» (30 сентября).