Соболев рассказал, что узнал о своей совместной презентации со СКА только накануне вечером

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих впечатлениях от презентации в новой команде.

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из московского «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

Петербуржцы представили нападающего на мероприятии, посвященном презентации команды хоккейного клуба СКА в преддверии нового сезона КХЛ.

«Это очень необычно, еще вчера днем я о ней не знал — узнал только вечером. Я впервые оказался на таком мероприятии, когда хоккеистов представляют перед сезоном. В футболе такого нет, и для меня это необычно. Я вышел на сцену, не мог связать двух слов от волнения. Да и сейчас волнуюсь. Могу еще раз сказать: я счастлив», — цитирует Соболева официальный сайт клуба.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.