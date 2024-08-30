«Спартак» в 7-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграют против «Рубина» в субботу, 31 августа. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Спартак» — «Рубин» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно на «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru . Начало прямого эфира — в 19.00 мск. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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