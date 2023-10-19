Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о создании «Ростова-2»
В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о том, что в клубе скоро будет создана вторая команда.
— При этом без них результаты были выше.
— Потому что подтянули молодежь, которая была заряжена. Я вообще за то, чтобы развивать молодежный футбол. Все наши планы на это нацелены. Наша молодежка сейчас идет на первом месте в МФЛ, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где-то по арендам — создадим «Ростов-2» на базе нашей молодежки. В марте 2024-го мы стартуем в ФНЛ-2.
— А что собой тогда будет представлять молодежка?
— В этой команде будут играть ребята помладше — 2006 года рождения.
— Какие планы на «Ростов-2»?
— В основном составе будет 14-15 игроков. Остальные — ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.
— Почему не сделали «Ростов-2» раньше?
— Раньше у нас не было полей и состава. Сейчас состав есть, а также появилась инфраструктура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1