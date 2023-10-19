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Сегодня, 18:15

Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о создании «Ростова-2»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о том, что в клубе скоро будет создана вторая команда.

— При этом без них результаты были выше.

— Потому что подтянули молодежь, которая была заряжена. Я вообще за то, чтобы развивать молодежный футбол. Все наши планы на это нацелены. Наша молодежка сейчас идет на первом месте в МФЛ, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где-то по арендам — создадим «Ростов-2» на базе нашей молодежки. В марте 2024-го мы стартуем в ФНЛ-2.

— А что собой тогда будет представлять молодежка?

— В этой команде будут играть ребята помладше — 2006 года рождения.

— Какие планы на «Ростов-2»?

— В основном составе будет 14-15 игроков. Остальные — ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

— Почему не сделали «Ростов-2» раньше?

— Раньше у нас не было полей и состава. Сейчас состав есть, а также появилась инфраструктура.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Футбол
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Президент «Ростова» Арутюнянц — об уровне лиги: «Падает»

Соболев провел тренировку в общей группе «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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