Экс-арбитр ФИФА поддержал решение Карасева удалить Соболева и Рошу в дерби

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» эпизод с двумя удалениями в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1). Красные карточки получили нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша.

«Удаление двух игроков — абсолютно справедливое решение, объективное. Акцент был сделан на переговоры с боковым арбитром. Он мог дать полную картину, что происходило. Был ближе всех. Провокатор тоже должен понести наказание, позднее разберемся кто и что сказал. Ребят, если не хотите играть — уходите с поля», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.